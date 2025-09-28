Les Sabots de Cherley-Compétition équestre d’Allex Allex
route de crest Allex Drôme
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Assistez à une compétition d’équitation organisée dans le magnifique centre équestre Les Sabots de Cherley. Ouvert à tous, participation locale et esprit de club garantis.
route de crest Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ecurie.lsdc@gmail.com
English :
Take part in an equestrian competition held at the magnificent Les Sabots de Cherley equestrian center. Open to all, local participation and club spirit guaranteed.
German :
Nehmen Sie an einem Reitturnier teil, das im wunderschönen Reitzentrum Les Sabots de Cherley veranstaltet wird. Offen für alle, lokale Beteiligung und Clubgeist garantiert.
Italiano :
Partecipate a un concorso di equitazione presso il magnifico centro ippico Les Sabots de Cherley. Aperto a tutti, la partecipazione locale e lo spirito del club sono garantiti.
Espanol :
Asista a un concurso hípico celebrado en el magnífico centro ecuestre Les Sabots de Cherley. Abierto a todos, participación local y espíritu de club garantizados.
