Les Sabots de laine accueillent le printemps

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-14 2026-04-16

Venez fêter l’arrivée des beaux jours avec les animaux de la ferme et partagez des moments de tendresse inoubliables.

Des rencontres privilégiées en assistant à la tétée des agneaux et en participant au nourrissage des animaux. De la douceur printanière, avec des câlins aux animaux et la découverte des poussins et canetons tout juste nés !

Le petit plus Ne manquez pas le goûter partagé à 16h30 pour clôturer la journée en gourmandise !

Réservation obligatoire par SMS (06 83 07 79 66) ou via Messenger. .

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr

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English : Les Sabots de laine accueillent le printemps

L’événement Les Sabots de laine accueillent le printemps Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne