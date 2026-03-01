Les Sabots de laine accueillent le printemps Saint-Hilaire-Bonneval
Les Sabots de laine accueillent le printemps Saint-Hilaire-Bonneval samedi 28 mars 2026.
Les Sabots de laine accueillent le printemps
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-04-14 11:30:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-14 2026-04-16
Venez fêter l’arrivée des beaux jours avec les animaux de la ferme et partagez des moments de tendresse inoubliables.
Des rencontres privilégiées en assistant à la tétée des agneaux et en participant au nourrissage des animaux. De la douceur printanière, avec des câlins aux animaux et la découverte des poussins et canetons tout juste nés !
Le petit plus Ne manquez pas le goûter partagé à 16h30 pour clôturer la journée en gourmandise !
Réservation obligatoire par SMS (06 83 07 79 66) ou via Messenger. .
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr
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English : Les Sabots de laine accueillent le printemps
L’événement Les Sabots de laine accueillent le printemps Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne
Prochains événements à Saint-Hilaire-Bonneval (Haute-Vienne)
- Randonnée à St Hilaire Bonneval ‘Circuit du Treuil’ Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne — 1 mai 2026
- Marché festif Saint-Hilaire-Bonneval — 22 juillet 2026