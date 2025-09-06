Les Sabots de laine préparent la rentrée Saint-Hilaire-Bonneval
Les Sabots de laine préparent la rentrée Saint-Hilaire-Bonneval samedi 6 septembre 2025.
Les Sabots de laine préparent la rentrée
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 11:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Pour se remettre de la rentrée, la ferme vous propose de venir vous occuper des animaux. Au choix matin ou après-midi (goûter partagé).
Nous avons de nouveaux compagnons tout mignons. Prévoir des bottes. .
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr
