Les Sabots de laine préparent la rentrée Saint-Hilaire-Bonneval

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 11:30:00

2025-09-06

Pour se remettre de la rentrée, la ferme vous propose de venir vous occuper des animaux. Au choix matin ou après-midi (goûter partagé).

Nous avons de nouveaux compagnons tout mignons. Prévoir des bottes. .

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr

