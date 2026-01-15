Les Sachants Les Excités La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Les Sachants Les Excités

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07

Plus fort que Google et ChatGPT !

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Stronger than Google and ChatGPT!

