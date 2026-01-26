Les Sachants – Spectacle d’impro La Maison Nugues Romans-sur-Isère Samedi 7 février, 20h00 * Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-sachants-compagnie-les-excites

* Tarif adhérent : 10€ / Non adhérent : 12€ / Enfants : 5€

* Restauration et boissons sur place

Un spectacle d'improvisation recommandé par tous les spécialistes ! Les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS vous posez !

Un spectacle d’impro recommandé par tous les spécialistes !

Plus fort que Google et ChatGPT !

Mandatés aujourd’hui par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !

Aucun domaine n’est hors de leur portée et comme leur savoir n’a d’égal que leur arrogance : chacun d’eux saura vous donner la meilleure réponse !

Et grâce à leur pédagogie unique, vous pourriez bien devenir plus sachant que vous ne l’étiez avant !

Début : 2026-02-07T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T21:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-sachants-compagnie-les-excites

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme



