Les Sachants – Spectacle d’impro La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Les Sachants – Spectacle d’impro La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 7 février 2026.
Les Sachants – Spectacle d’impro La Maison Nugues Romans-sur-Isère Samedi 7 février, 20h00 * Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-sachants-compagnie-les-excites
* Tarif adhérent : 10€ / Non adhérent : 12€ / Enfants : 5€
* Restauration et boissons sur place
Un spectacle d’improvisation recommandé par tous les spécialistes ! Les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS vous posez !
Plus fort que Google et ChatGPT !
Mandatés aujourd’hui par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !
Aucun domaine n’est hors de leur portée et comme leur savoir n’a d’égal que leur arrogance : chacun d’eux saura vous donner la meilleure réponse !
Et grâce à leur pédagogie unique, vous pourriez bien devenir plus sachant que vous ne l’étiez avant !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T21:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-sachants-compagnie-les-excites
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme