Les Sachants Spectacle d’impro Tryd’Hall Romans-sur-Isère
vendredi 2 octobre 2026 · Tryd'Hall · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Les Sachants Spectacle d’impro
Tryd’Hall 8 Rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:15:00
Date(s) :
2026-10-02
Un spectacle d’improvisation recommandé par tous les spécialistes !
Mandatés par l’Académie Supérieure du Savoir, les plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !
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Tryd’Hall 8 Rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 contact@excites.fr
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English :
An improv show recommended by all the experts!
Commissioned by the Higher Academy of Knowledge, the world’s leading experts have come together to answer ALL the most sordid questions YOU might ask!
L’événement Les Sachants Spectacle d’impro Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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