Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen

Informations pratiques

Ohlungen

Les Sacrés Vendredis de la Klose

route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle une flûte enchantée revisitée avec audace et fantaisie La compagnie Chambre à Airs propose une adaptation originale et résolument moderne de La Flûte enchantée, chef-d’œuvre incontournable de Mozart.

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle une flûte enchantée revisitée avec audace et fantaisie

La compagnie Chambre à Airs propose une adaptation originale et résolument moderne de La Flûte enchantée, chef-d’œuvre incontournable de Mozart. Fidèle à son esprit de création, la troupe s’attache à dépoussiérer les grands classiques de l’opéra pour les rendre accessibles, vivants et surprenants.

Dans cette relecture, place à une forme resserrée, dynamique et inventive. Trois chanteurs seulement incarnent l’ensemble des personnages, multipliant les changements de rôle avec agilité et humour. L’accompagnement musical suit cette même logique d’épure l’orchestre symphonique est ici réduit au seuls accordéon et flute.

Une formation plus intime qui met en valeur la richesse de la partition tout en offrant une proximité nouvelle avec le public.

Avec La Flûte enchantée, les artistes nous lancent une invitation à (re)découvrir l’opéra sous un jour nouveau.

Rémi Studer, chef d’orchestre et baryton, Laurent Roos, ténor, Céline Mellon, soprano, Hugo Degorre, accordéon, Philippe Genoukpati, flûte traversière. .

route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendredi.klose@gmail.com

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English :

Les Sacrés Vendredis de la Klose welcomes to the intimate setting of the chapel a Magic Flute revisited with audacity and fantasy. The company Chambre à Airs offers an original and resolutely modern adaptation of Mozart’s masterpiece, The Magic Flute.

L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau