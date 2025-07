Les Saint-Sylvain-Piades Saint-Sylvain

L’association Saint-Sylvain Animations organise une journée festive et sportive réunissant plusieurs villages autour de jeux inter-villages. Les équipes s’affrontent dans une ambiance conviviale et familiale, offrant aux spectateurs un après-midi d’épreuves ludiques et spectaculaires. L’événement se clôture par une soirée bavaroise animée par un orchestre et un repas traditionnel. .

Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83

