Les Saintes-Chapelles, de Saint Louis à Jean Stuart. Une architecture au service du roi et des princes. Église Saint-Pierre Vic-le-Comte

Les Saintes-Chapelles, de Saint Louis à Jean Stuart. Une architecture au service du roi et des princes. Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Pierre Puy-de-Dôme

RDV à la Sainte-Chapelle à 17h • Durée : 1h30

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite-conférence de Cyrille Fayolle

Onze chapelles sont construites en France sur le modèle de celle de Paris entre le XIIIe siècle et le milieu du XVIe siècle. À Vic-le-Comte, ce sont Jean Stuart, conseiller de François Ier et Régent d’Écosse, et Anne de La Tour qui fondent cet édifice emblématique de la ville en 1520.

Sera évoqué lors de la visite l’histoire des Saintes-Chapelles, édifices religieux dont l’architecture est au service de la puissance du roi ou des grandes familles princières.

Église Saint-Pierre 63270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes En 1248, Saint Louis fait édifier une Sainte-Chapelle dans son palais de la Cité, à Paris. Cet édifice destiné à abriter les reliques de la Passion du Christ donne naissance à de nombreuses répliques. Des princes font construire à leur tour des Saintes-Chapelles. On en recense douze. Citons Vincennes (1329), Bourbon-l’Archambault (1314), Riom (1382), Aigueperse (1475), entre autres.

Entre 1520 et 1524, Jean Stuart, duc d’Albanie, cousin des rois d’Écosse, époux d’Anne de la Tour, comtesse d’Auvergne, fait édifier une Sainte-Chapelle au coeur de son palais comtal.

Cette fondation répond à plusieurs objectifs :

• bâtir un édifice digne des nombreuses reliques dont celle de la sainte couronne d’épines du Christ, jadis donnée par Saint Louis ;

• immortaliser le souvenir de la gloire terrestre du comte et de sa dynastie. La Sainte-Chapelle doit servir d’ancrage à la nouvelle dynastie issue du mariage d’un descendant des rois d’Écosse et d’une héritière de Saint Louis, Anne de la Tour d’Auvergne.

L’édifice est une chapelle composée d’une nef unique à deux travées, fermée à l’est par un chœur à 5 pans.

Le chœur a une dimension de 18 m X 9 m.

©Philippe Haselbauer