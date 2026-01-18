Les Saintes-Valentines – Cabaret burlesque Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 21:30

Gratuit : non Prix libre à partir de 8€ La représentation est à prix libre, à partir de 8 euros, le prix conseillé est à 10€. Adulte

Mini-cabaret burlesque en piano-voix.Les Saintes Valentines fêtent l’amour, la joie, le rire et les larmes.Elles s’époumonent et se mettent à nu dans un cocktail de numéros aussi drôles qu’intenses. En scène deux artistes, un piano, une voix et un corps.De la chanson romantique et du burlesque ;Pour le plaisir de célébrer l’Amour et de le voir flamber.?Distribution : Clémentine Lamothe et Anais GallardCompagnie Tendresse Radicale

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/saintes-valentines



