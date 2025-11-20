Les Saisons Convivència Automne Boulevard Des Lices Arles
Les Saisons Convivència Automne
Du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025. Boulevard Des Lices Attention culture Arles Bouches-du-Rhône
Faisons la fête aux déchets !
Au programme
Jeudi 20 novembre
– 18h, salle Saint-Césaire Manger pour vivre, ciné dialogue.
Vendredi 21 novembre
– 17h30, salle du capitole Arlons-y, présentation.
– 18h, salle du capitole Les dé-clics de la low-tech, conférence débat.
Samedi 22 novembre
– 14h à 18h, salle du capitole Carrefour des initiatives locales, ateliers, stands, information. .
Boulevard Des Lices Attention culture Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 72 80 04 semaine.convivencia@lilo.org
English :
Let’s celebrate waste!
German :
Lasst uns ein Fest für den Müll feiern!
Italiano :
Festeggiamo i rifiuti!
Espanol :
¡Celebremos los residuos!
