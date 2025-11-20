Les Saisons Convivència Automne Boulevard Des Lices Arles

Les Saisons Convivència Automne

Du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025. Boulevard Des Lices Attention culture Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-22

2025-11-20

Faisons la fête aux déchets !

Au programme



Jeudi 20 novembre

– 18h, salle Saint-Césaire Manger pour vivre, ciné dialogue.



Vendredi 21 novembre

– 17h30, salle du capitole Arlons-y, présentation.

– 18h, salle du capitole Les dé-clics de la low-tech, conférence débat.



Samedi 22 novembre

– 14h à 18h, salle du capitole Carrefour des initiatives locales, ateliers, stands, information. .

Boulevard Des Lices Attention culture Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 72 80 04 semaine.convivencia@lilo.org

English :

Let’s celebrate waste!

German :

Lasst uns ein Fest für den Müll feiern!

Italiano :

Festeggiamo i rifiuti!

Espanol :

¡Celebremos los residuos!

L’événement Les Saisons Convivència Automne Arles a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme d’Arles