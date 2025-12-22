LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DINER OPÉRA AMICALEMENT VÔTRE, Rivesaltes
LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DINER OPÉRA AMICALEMENT VÔTRE
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 59 – 59 – 59
Début : 2026-01-15 19:00:00
fin : 2026-01-15 23:00:00
2026-01-15
Sous les voûtes des caves historiques du Domaine, laissez-vous transporter par les plus grands airs d’opéra.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
English :
Under the vaulted ceilings of the Domaine?s historic cellars, let yourself be transported by the greatest opera arias.
