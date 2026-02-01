LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DINER OPÉRETTE PLAISIRS D’OPÉRETTE Rivesaltes

LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DINER OPÉRETTE PLAISIRS D’OPÉRETTE Rivesaltes jeudi 19 février 2026.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 59 – 59 – 59

Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-19 23:00:00

2026-02-19

Sous les voûtes des caves historiques du Domaine, laissez-vous transporter par les plus grands airs d’opéra.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35  contact@domaine-de-rombeau.com

English :

Under the vaulted ceilings of the Domaine?s historic cellars, let yourself be transported by the greatest opera arias.

