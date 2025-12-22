LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DÎNER STAND-UP ALEXANDRE PESLE

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 60

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 23:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Sous les voûtes des caves historiques du Domaine, venez assister à des performances de stand-up qui vous feront rire aux éclats !

.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the vaulted ceilings of the Domaine’s historic cellars, come and enjoy stand-up performances that will make you laugh out loud!

L’événement LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DÎNER STAND-UP ALEXANDRE PESLE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-12-22 par BIT DE RIVESALTES