LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DÎNER STAND-UP HISTORY BATTLE Rivesaltes
LES SAISONS CULTURELLES DE ROMBEAU DÎNER STAND-UP HISTORY BATTLE
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 60
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 23:00:00
2026-03-26
Sous les voûtes des caves historiques du Domaine, venez assister à des performances de stand-up qui vous feront rire aux éclats !
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
Under the vaulted ceilings of the Domaine’s historic cellars, come and enjoy stand-up performances that will make you laugh out loud!
