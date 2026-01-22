Les saisons de la mémoire Les Français chantent aux Français par le Rive Gauche quartet Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Les saisons de la mémoire Les Français chantent aux Français par le Rive Gauche quartet

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rive Gauche quartet nous replonge dans la vie quotidienne des Françaises et Français durant la Seconde Guerre mondiale à travers le regard innocent du journal intime d’une jeune fille de 11 ans qui nous raconte son quotidien depuis l’entrée en guerre jusqu’à la Libération.

Réservation conseillée.

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92 relations.citoyennes@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Les saisons de la mémoire Les Français chantent aux Français par le Rive Gauche quartet

Rive Gauche quartet takes us back into the everyday life of French people during the Second World War through the innocent eyes of an 11-year-old girl’s diary, recounting her daily life from the outbreak of war to the Liberation.

Reservations recommended.

