Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Rencontre avec Sophie Nahum, productrice et réalisatrice du documentaire Les Derniers . Suivie d’une projection de ses interviews d’ancien(ne)s déporté(e)s.

Réservation conseillée.

Rencontre avec Sophie Nahum, productrice et réalisatrice du documentaire Les Derniers . Suivie d’une projection de ses interviews d’ancien(ne)s déporté(e)s.

Réservation conseillée. .

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum

Meet Sophie Nahum, producer and director of the documentary Les Derniers . Followed by a screening of her interviews with former deportees.

Reservations recommended.

L’événement Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot