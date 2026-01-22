Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum Centre culturel Villeneuve-sur-Lot
Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum Centre culturel Villeneuve-sur-Lot vendredi 6 février 2026.
Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Rencontre avec Sophie Nahum, productrice et réalisatrice du documentaire Les Derniers . Suivie d’une projection de ses interviews d’ancien(ne)s déporté(e)s.
Réservation conseillée.
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92
English : Les saisons de la mémoire Rencontre avec Sophie Nahum
Meet Sophie Nahum, producer and director of the documentary Les Derniers . Followed by a screening of her interviews with former deportees.
Reservations recommended.
