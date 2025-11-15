Les saisons de la vie Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Les saisons de la vie Théâtre Villeneuve-sur-Yonne samedi 15 novembre 2025.

Les saisons de la vie

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En 1840 sont composés, par les deux plus grands mélodistes de leur temps, deux cycles phares de la mélodie romantique, tous deux remplis de la lumière du sentiment amoureux L’amour et la vie d’une femme de Robert Schumann et Les Nuits d’été d’Hector Berlioz.

Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget vous convient à l’intimité de ce moment musical d’une grande force émotionnelle. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

English : Les saisons de la vie

German : Les saisons de la vie

Italiano :

Espanol :

L’événement Les saisons de la vie Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sens et Sénonais