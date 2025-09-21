Les saisons de l’âge du Bronze, atelier d’écriture avec Mathieu Simonet Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Adultes et adolescents à partir de 16 ans.

Fan d’archéo-fiction ? Et si vous faisiez revivre par les objets un monde sans écriture ? Au cours de cet atelier mené dans des salles du musée habituellement fermées au public, Mathieu Simonet propose d’aborder une question d’archéologie et d’écrire l’histoire d’un objet de l’âge du Bronze dont la fonction reste mystérieuse. Cet atelier est proposé dans le cadre de la résidence d’écrivain de Mathieu Simonet « Un monde sans écriture. Projet poético-archéologique »

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

Atelier d’écriture

©MAN / Delphine Taverne