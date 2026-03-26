Les saisons des Histoires Avril 2026 au Colombier des Arts Plainoiseau

Les saisons des Histoires Avril 2026 au Colombier des Arts Plainoiseau mercredi 22 avril 2026.

Les saisons des Histoires Avril 2026

au Colombier des Arts Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Organisé par le Réseau Médiathèque Bresse Haute Seille
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune   .

au Colombier des Arts Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Les saisons des Histoires Avril 2026

L’événement Les saisons des Histoires Avril 2026 Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu

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