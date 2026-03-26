Les saisons des Histoires Avril 2026 au Colombier des Arts Plainoiseau

Les saisons des Histoires Avril 2026

au Colombier des Arts Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !

Organisé par le Réseau Médiathèque Bresse Haute Seille

Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .

au Colombier des Arts Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Les saisons des Histoires Avril 2026

L’événement Les saisons des Histoires Avril 2026 Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu