LES SAISONS DES HISTOIRES Médiathèque de Hauteroche Hauteroche

LES SAISONS DES HISTOIRES

Médiathèque de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Gratuit

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

La saison des histoires de Février 2026 !

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !

Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .

Médiathèque de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

English : LES SAISONS DES HISTOIRES

