LES SAISONS DES HISTOIRES Médiathèque de Hauteroche Hauteroche samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 10:30:00
La saison des histoires de Février 2026 !
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .
Médiathèque de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
