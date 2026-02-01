LES SAISONS DES HISTOIRES Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau
LES SAISONS DES HISTOIRES Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau mercredi 11 février 2026.
LES SAISONS DES HISTOIRES
Médiathèque de Plainoiseau 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
La saison des histoires de Février 2026 !
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .
Médiathèque de Plainoiseau 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES SAISONS DES HISTOIRES
L’événement LES SAISONS DES HISTOIRES Plainoiseau a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme JurAbsolu