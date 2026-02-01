LES SAISONS DES HISTOIRES Médiathèque de Voiteur Voiteur

LES SAISONS DES HISTOIRES

Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura

Début : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

La saison des histoires de Février 2026 !

Pour les médiathèques du réseau:

Plainoiseau: le 11 février à 10h30

Voiteur: le 11 février à 16h

Hauteroche: le 14 février à 10h30

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !

Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .

Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

