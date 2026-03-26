Les saisons des Histoires Rue des Masses Voiteur

Les saisons des Histoires Rue des Masses Voiteur mercredi 22 avril 2026.

Les saisons des Histoires

Rue des Masses Médiathèque Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Organisé par le Réseau Médiathèque Bresse Haute Seille
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune   .

Rue des Masses Médiathèque Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80  mediatheque@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les saisons des Histoires

L’événement Les saisons des Histoires Voiteur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Voiteur (Jura)