Les saisons des Histoires Rue des Masses Voiteur
Les saisons des Histoires Rue des Masses Voiteur mercredi 22 avril 2026.
Les saisons des Histoires
Rue des Masses Médiathèque Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Chaque mois, plongez dans un univers inspiré par les saisons bercées de chansons et illuminées par les Kamishibaï magiques !
Organisé par le Réseau Médiathèque Bresse Haute Seille
Animé par l’Artisane d’Histoires Anne-Laure Labrune .
Rue des Masses Médiathèque Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Les saisons des Histoires
L’événement Les saisons des Histoires Voiteur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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