LES SAISONS HANABI Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

LES SAISONS HANABI

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03

Les Saisons Hanabi reviennent au cinéma avec un programme hivernal toujours plus savoureux dès le 28 janvier 2026.

Le concept est le même pour cette nouvelle édition dans toute la France pendant 7 jours, seront présentés en avant-première 7 films japonais encore exclusifs en France.

Au programme

Mercredi • Film d’ouverture • MON GRAND FRÈRE ET MOI VO

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple.

Même après sa mort, ce dernier trouve encore le moyen de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils !

Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’imaginait… mais toujours aussi encombrant !

Après La Famille Asada, Ryōta Nakano signe une délicieuse comédie qui célèbre avec tendresse et émotion nos liens les plus intimes.

Une comédie de Ryôta Nakano • 2h07



Jeudi • LA FILLE DU KONBINI – VO

À 24 ans, Nozomi a abandonné son tailleur de commerciale pour l’uniforme modeste d’une supérette.

Entre la monotonie rassurante du quotidien et la complicité de ses collègues, elle pense avoir trouvé un fragile équilibre. Mais l’irruption dans le konbini d’une ancienne amie du lycée vient bouleverser sa routine et la confronte à ses choix de vie.

Avec une infinie délicatesse, la réalisatrice Yuho Ishibashi livre le portrait subtil d’une jeunesse en quête de sens, avec l’actrice d’Asako I & II.

Une tranche de vie de Yuho Ishibashi • 1h14

Vendredi • FAIS-MOI UN SIGNE – VO

Enfant, Haru ne voyait pas la différence avec ses parents sourds, tout était simple, empli d’amour et de complicité. Mais en grandissant, il découvre le poids du regard des autres et la force des mots ceux qui échappent à son père et sa mère. Entre joies et frustrations, Haru apprend que parler peut parfois autant unir qu’éloigner.

La réalisatrice Mipo O impressionne avec l’adaptation poignante d’un récit autobiographique, qui révèle avec pudeur la complexité des sentiments familiaux.

Une comédie dramatique de Mipo O • 1h45



Samedi • SHAM – VO

Seiichi Yabushita, professeur d’école élémentaire, se veut strict mais juste. Lorsqu’une mère l’accuse d’avoir humilié son fils, tout bascule la presse s’enflamme, la rumeur enfle, l’opinion s’emballe. Pris dans la tourmente, Yabushita tente de défendre sa propre vérité… Au risque de la voir se retourner contre lui.

Inspiré d’une histoire vraie, ce thriller judiciaire haletant, signé par l’un des plus grands cinéastes japonais contemporains, explore la frontière fragile entre mensonges et réalité.

Un thriller de Takashi Miike • 2h09



Dimanche • LOVE ON TRIAL – VO

Jeune idole de la pop en pleine ascension, Mai commet l’irréparable tomber amoureuse, malgré l’interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mai est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontés à une machine implacable, les deux amants décident de se battre pour défendre leur droit le plus universel celui d’aimer.

Après Love Life, Kōji Fukada dévoile, avec une précision implacable, la face cachée de l’industrie des idoles et les tourments d’un amour impossible. Vertigineux.

Un drame de Kōji Fukada • 2h03

Dimanche • SACRÉE FROUSSE !

Un programme Jeune Public avec Les fantômes d’Emma (54’) de Dice Tsutsumi précédé de Monsieur Bouteille (14’) de Makoto Nakamura

Emma, une fillette au regard rêveur, passe quelques jours chez sa grand-mère tandis que les cerisiers fleurissent. Là, son imagination s’éveille les murs chuchotent, les ombres s’animent… et son lapin en peluche prend vie ! Ensemble, ils traversent un monde mouvant, peuplé d’esprits à la fois fascinants et inquiétants. Emma découvre alors que ces apparitions sont le reflet de ses émotions, et apprend peu à peu à les apprivoiser.

Portées par leur curiosité et leur imagination, deux héroïnes apprennent à dompter leurs peurs dans ces contes initiatiques où la candeur se mêle… aux frissons ! Un délice de poésie et d’étrangeté, shortlisté aux Oscars 2025, par les auteurs visionnaires de De l’autre côté du ciel et Cheburashka.

Un programme Jeune Public du Studio Dwarf • 1h08 • VF • À partir de 8 ans



Lundi • SEPPUKU: L’HONNEUR D’UN SAMOURAÏ – VO

À Edo, Kyūzō, vassal du shogun, est condamné à se donner la mort pour une faute infime mais impardonnable avoir éraflé l’arc de son seigneur. Dans sa maison, le temps s’arrête: Kyūzō vacille, son épouse prépare la cérémonie tout en préservant leur fils, la servante refuse de les abandonner… Il ne reste que quelques heures à Kyūzō sera-t-il tenu par l’honneur… ou rattrapé par la vie ?

Couronné aux festivals de Londres et Édimbourg, un huis clos d’une rare densité sur les déchirements intérieurs d’un samouraï, porté par un jeu et une mise en scène tout en nuances.

Un film historique de Yuji Kakizaki • 2h13



Mardi • SOUS LE CIEL DE KYOTO – VO

À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Après Tempura, Akiko Ohku renverse les rôles dans son univers imprévisible et coloré, un héros masculin se met en quête d’amour. Un film bouleversant, où chaque scène s’impose peu à peu comme inoubliable.

Une romance de Akiko Ohku • 2h07

