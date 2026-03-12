Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin chemin de l’Epine Cernans

Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin

chemin de l’Epine Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin Cernans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Portes ouvertes

Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin, installées à Cernans, ouvrent leurs portes pour une journée placée sous le signe de la découverte du savoir-faire et de la gourmandise. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les secrets de fabrication de leurs produits régionaux et artisanaux lors d’une des visites guidées de l’atelier (sans réservation), permettant de comprendre les différentes étapes de transformation. Vous pourrez aussi appréciez toute la richesse des spécialités de la maison lors d’une dégustation jambons fumés, saucissons, terrines … Venez rencontrer vos artisans, échanger autour de leur métier et découvrir les secrets unique des Salaisons du Jura, Charles Thaurin !

Découvrez le secret du goût unique de nos produits de salaison…

Fiers d’être Artisans, nous mettons un point d’honneur à travailler dans le plus grand respect du savoir-faire transmis par la première génération des frères Thaurin. Riches de cette maîtrise ancestrale, la sélection rigoureuse de nos porcs, permet d’assurer une viande de qualité constante, indispensable à l’obtention d’un produit fini unique. Les animaux sont acheminés et abattus en Franche Comté. Les viandes fraîches sont ensuite directement livrées sur notre site de production à Cernans pour être travaillées. Par ce procédé minutieux, nous parvenons à garantir l’origine de nos viandes sur la zone régionale Bourgogne-Franche-Comté, tout en adaptant des arrivages de viandes fraîches en fonction de nos besoins.

Soucieux d’évoluer dans un respect global des traditions, des animaux et de notre environnement, nous avons opté pour un approvisionnement en flux tendu sur un circuit court. Dans cette démarche nous aspirons à réaliser des achats de qualité allant directement de l’éleveur au consommateur. Nos matières premières sont ensuite transformées puis affinées au sein de nos locaux sur la commune de Cernans.

Depuis 2016, le nouveau laboratoire de production développé à Cernans permet d’allier un outil de travail moderne avec des recettes historiques dans la pure Tradition Artisanale Jurassienne. .

chemin de l’Epine Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin Cernans 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 76 charles.thaurin.salaisonsdujura@orange.fr

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English : Charles Thaurin, portes-ouvertes

L’événement Les Salaisons du Jura, Charles Thaurin Cernans a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA