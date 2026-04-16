Les Salelles

LES SALELLES EN FÊTE

Les Salelles Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes des Salelles vous invite à la fête du village !

Plus de programmation à venir ….

Animations enfants jeux divers, crêpes…Bal, Feu d’artifice.

Sandwich et boisson en vente toute la journée.

Parking à disposition

Le comité des fêtes des Salelles vous invite à la fête du village !

Plus de programmation à venir ….

Animations enfants jeux divers, crêpes…Bal, Feu d’artifice.

Sandwich et boisson en vente toute la journée.

Parking à disposition .

Les Salelles 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 24 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes des Salelles invites you to the village fête!

More programming to come ….

Children’s entertainment, games, crêpes…Ball, fireworks.

Sandwiches and drinks on sale all day.

Parking available

L’événement LES SALELLES EN FÊTE Les Salelles a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn