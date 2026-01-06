Les Sales Gosses (Guinguette) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Les Sales Gosses (Guinguette) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22 22:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Les Sales Gosses est un duo musical français spécialisé dans la chanson décalée, inspirée du style guinguette. Formé par une violoniste à la voix expressive et un accordéoniste au jeu espiègle, le groupe propose des compositions originales mêlant humour, poésie et influences variées, évoquant tant les airs traditionnels des guinguettes que des nuances brésiliennes ou d’autres horizons musicaux.

Leur répertoire se distingue par des textes malicieux et des arrangements dynamiques, où l’accordéon et le violon dialoguent pour créer une atmosphère festive et légère, souvent empreinte d’une touche comique et d’une invitation à l’interaction avec le public. Ce style décalé permet d’explorer des thèmes du quotidien avec une perspective ludique, rendant leurs performances accessibles et engageantes pour un large public.

https://youtu.be/Wc1Cb1iihFo .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Sales Gosses (Guinguette) Marché de créateurs et producteurs locaux

L’événement Les Sales Gosses (Guinguette) Marché de créateurs et producteurs locaux Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS