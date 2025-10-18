Les sales gosses L’auberge de Crec’h Bec Pleumeur-Bodou
Les sales gosses L’auberge de Crec’h Bec Pleumeur-Bodou samedi 18 octobre 2025.
Les sales gosses
L’auberge de Crec’h Bec 25 route du radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
Les Sales Gosses, ce sont une violoniste à la voix malicieuse et sucrée, Marie-Amélie Vivier, et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, Sylvère Vauléon.
L’entremêlement des instruments, l’amour des mots, l’humour aussi, ça nous surprend, on est ému, on est mordu, on est épris. .
L’auberge de Crec’h Bec 25 route du radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 21 73 61
