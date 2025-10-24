Les Sales Majestés La Rotonde Châteaurenard

Les Sales Majestés La Rotonde Châteaurenard vendredi 24 octobre 2025.

Les Sales Majestés

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Les Sales Majestés :

Influencés par le punk anglais de la première génération, les sales majestés dépeignent en français et sans concession, un quotidien devenu insupportable pour les exclus du système et le cynisme des classes dirigeantes. Ils dénoncent la réalité sociale et politique, ils appellent au réveil des consciences. Finalement, on a autant de raisons (sinon plus…) de faire du punk aujourd’hui qu’en 1977 ! Après avoir crié leur rage en chœur avec tous les révoltés dans les plus grands festivals et salles de France, ils seront de passage à la Rotonde pour répandre leur esprit contestataire et pogoter avec tous les agités, dans la joie, la fête et la tolérance !



=VROUM! (Première partie) :

Allumez vos warning ! =Vroum! Ça accélère, ça décapote …

Kamboui à la guitare, Karbu à la basse, Klaxon à la batterie, et Kulasse au chant. Des cris, des choeurs, ça crisse, ça vrombe, vroum vroum! Sorti tout droit de l’Autoroute A9, =Vroum! pète une durite et vous emmène directement dans un dérapage punk-rock controlé. =Vroum! joue sans compromis et sans contrôle technique. Des intros puissantes, des couplets entrainants et des refrains qui vous feront ronronner comme un moteur de Break 240. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

