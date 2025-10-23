Les Sales Majestés + Les Tardigrades Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Les Sales Majestés + Les Tardigrades Le Makeda Marseille 5e Arrondissement jeudi 23 octobre 2025.

Les Sales Majestés + Les Tardigrades

Jeudi 23 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Les Sales Majestés, icônes du punk rock français, vous donnent rendez-vous pour un concert qui promet de faire trembler les murs. Une soirée électrique et engagée à ne pas manquer !

Prépare-toi à une soirée 100% punk rock, entre riffs tranchants, paroles coup de poing et ambiance survoltée. Un concert sans concessions, fidèle à l’esprit contestataire du groupe.







Les Sales Majestés, figure incontournable de la scène punk française. Depuis plus de 30 ans, Les Sales Majestés portent une parole engagée, radicale et sans concession. Formé dans les années 90, le groupe dénonce les injustices sociales, les dérives du pouvoir et les travers de notre société à travers des textes percutants et une énergie redoutable sur scène. Avec plusieurs albums cultes et des centaines de concerts à leur actif, Les Sales Majestés continuent de faire vibrer les foules, toujours fidèles à leurs convictions et à l’esprit du punk militant.





Les Tardigrades sont un jeune groupuscule de punk-rock militant, actif depuis 2019. Leur QG est à St Bauzille-de-Putois, la porte sud des Cévennes. Se produisant aussi bien dans les ZAD, les bars, la rue, les squats, les tiers-lieux que les salles de concerts, leur show se veut sauvage, zbeulant, sans concessions et très communicatif !







Au menu pour le pogo des compos vénères, chantées en français ! Les paroles sont résolument dénonciatrices, anti-capitalistes et révolutionnaires, dans la même veine que les groupes qui les ont influencés, tels que Bérurier Noir, Les Sales Majestés ou encore Tagada Jones (pour ne citer qu’eux !).







Préparez-vous à une soirée où punk et révolte sont à l’honneur, dans l’ambiance unique du Makeda ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Sales Majestés, icons of French punk rock, invite you to a concert that promises to shake the walls. An electric, committed evening not to be missed!

German :

Die Sales Majestés, Ikonen des französischen Punkrocks, laden Sie zu einem Konzert ein, das verspricht, die Wände zum Wackeln zu bringen. Ein elektrischer und engagierter Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Les Sales Majestés, icone del punk rock francese, tornano per un concerto che promette di far tremare i muri. Una serata elettrica e impegnata da non perdere!

Espanol :

Les Sales Majestés, iconos del punk rock francés, vuelven para un concierto que promete hacer temblar las paredes. ¡Una velada eléctrica y comprometida que no se puede perder!

