LES SALONS DE L’HÔTEL PARTICULIER DE LUNAS Montpellier jeudi 23 octobre 2025.

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2026-02-19

2025-10-23 2025-11-21 2026-01-22 2026-02-19 2026-03-05

Visite en français

Après un parcours jalonné d’édifices haussmanniens, vivez un moment d’émotion à l’hôtel de Lunas, demeure léguée par Pierre Sabatier d’Espeyran en 1974 aux Monuments Nationaux.

Les portes s’ouvrent sur un lieu où le temps semble s’être arrêté il y a plus d’un siècle. Salle à manger, salon de musique… parcourez le rez-de-chaussée, et percez l’intimité d’une grande famille montpelliéraine.

Sur réservation obligatoire

Rendez-vous 10 minutes avant le départ. Lieu de départ devant l’Arc de Triomphe, rue Foch, coté Palais de justice.

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

After a tour lined with Haussmann-style buildings, enjoy an emotional moment at the Hôtel de Lunas, a residence bequeathed to the Monuments Nationaux by Pierre Sabatier d’Espeyran in 1974.

German :

Nach einem Rundgang entlang der Haussmannschen Gebäude erleben Sie einen emotionalen Moment im Hôtel de Lunas, das von Pierre Sabatier d’Espeyran 1974 den Monuments Nationaux vermacht wurde.

Italiano :

Dopo un percorso costeggiato da edifici in stile haussmanniano, un momento di commozione all’Hôtel de Lunas, una residenza lasciata in eredità ai Monuments Nationaux da Pierre Sabatier d’Espeyran nel 1974.

Espanol :

Tras un recorrido bordeado de edificios de estilo haussmaniano, tómese un momento de emoción en el Hôtel de Lunas, residencia legada a los Monuments Nationaux por Pierre Sabatier d’Espeyran en 1974.

