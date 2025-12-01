Les salons de musique Place Lucien de Gracia Arcachon
Place Lucien de Gracia Hôtel de ville Arcachon Gironde
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-18
2025-12-01 2025-12-18 2026-02-02
Dans le cadre des salons de musique autour d’un piano Erard 1900 récemment restauré et ancien piano du Casino Mauresque,
vous retrouverez Anne Polombo (piano) et Alexandra Lavillotte-Rolle (alto) au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Musique slave et romantique avec
A L’alto Alexandra Lavilotte Rolle
Au piano Anne Polombo
Programme
Adagio de la Rose et du petit prince, Evgeny Glebov
Sicilienne, Gabriel Fauré
Sonate de Brahms en Fa mineur, 1er mouvement
Im Balladenton, Edvard Grieg
Humoresque, Anton Dvorak
Sonate Arpeggione , 1er mouvement, Franz Schubert
Romance, Glière
Mélodie, Myroslav Skorik
Trois dates exceptionnelles vous attendent, avec des pianistes aux styles variés, pour une immersion musicale unique. .
