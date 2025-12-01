Les salons de musique Place Lucien de Gracia Arcachon

Les salons de musique

Place Lucien de Gracia Hôtel de ville Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-18 2026-02-02

Dans le cadre des salons de musique autour d’un piano Erard 1900 récemment restauré et ancien piano du Casino Mauresque,

vous retrouverez Anne Polombo (piano) et Alexandra Lavillotte-Rolle (alto) au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Musique slave et romantique avec

A L’alto Alexandra Lavilotte Rolle

Au piano Anne Polombo

Programme

Adagio de la Rose et du petit prince, Evgeny Glebov

Sicilienne, Gabriel Fauré

Sonate de Brahms en Fa mineur, 1er mouvement

Im Balladenton, Edvard Grieg

Humoresque, Anton Dvorak

Sonate Arpeggione , 1er mouvement, Franz Schubert

Romance, Glière

Mélodie, Myroslav Skorik

Trois dates exceptionnelles vous attendent, avec des pianistes aux styles variés, pour une immersion musicale unique. .

Place Lucien de Gracia Hôtel de ville Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75

English : Les salons de musique

German : Les salons de musique

Italiano :

Espanol : Les salons de musique

L’événement Les salons de musique Arcachon a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Arcachon