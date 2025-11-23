Les Saltimbanques de l’Yonne Rogny-les-Sept-Écluses

Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Les Saltimbanques de l’Yonne. Cette troupe de café-théâtre amateur crée chaque année un nouveau spectacle de 2 heures environ et le présente dans différentes communes du département.

La bonne humeur règne tant lors des répétitions que lors des spectacles, sur scène et en coulisses ! Cette année ils jouent JE T’AIME, UN PEU, .. .

Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 10 50 84 saltimbanques89@yahoo.fr

