Les Saltimbanques de Montaudin jouent »Merci Monsieur Bellone » Salle de la Rabine Montaudin 7 – 14 février Réservations fortement recommandées

»Qui n’a pas été confronté à une compression de personnel ? Qui ferait n’importe quoi pour récupérer son emploi ? Vous avez la solution ? Monsieur Bellone oui. »

Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T22:30:00.000+01:00

https://les-saltimbanques-de-montaudin.jimdofree.com/réservation/

Salle de la Rabine 12, rue de la Rabine, 53220 Montaudin Montaudin 53220 Mayenne



