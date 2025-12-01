Les saltimbrés et le manège à vélo au village de Noël Avranches

Les saltimbrés et le manège à vélo au village de Noël

Place Littré Avranches Manche

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Un tour de manège, un tour de piste, un tour du monde… et un peu d’exercice, le temps d’une chanson. L’artisanal Manège à SixByclettes des Saltimbrés est de retour sur le marché de Noël. En quelques coups de pédales, le manège tourne et la musique s’élève pour récompenser l’effort collectif. En selle, la ribambelle ! .

Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40

