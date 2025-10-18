Les Sam’ Divins Quetigny

Les Sam’ Divins Quetigny samedi 18 octobre 2025.

Les Sam’ Divins

7 Rue des Artisans Quetigny Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-10-18

Un samedi, six vins, une expérience unique.

Notre cave à Quétigny se transforme en lieu de découvertes œnologiques avec Les Sam’Divins une dégustation thématique autour de 6 vins soigneusement sélectionnés.

À chaque édition, un nouveau thème vins du monde, Vins de France, Vins de Bourgogne, OVNI, Vins du Beaujolais…

En solo, entre amis ou en couple, c’est l’occasion parfaite de partager un moment convivial, d’échanger avec d’autres amateurs et de développer ses connaissances… tout en se régalant !

Pour s’inscrire à la première date des Sam’Divins, sur le thème Vins du Monde , rendez-vous sur https://my.weezevent.com/les-samdivins-vins-du-monde

Les autres dates (cliquer sur le lien pour réserver votre place)

– Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 12h30 Dégustation Vins de France au tarif de 40€ par personne.

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 12h30 Dégustation Vins de Bourgogne au tarif de 50€ par personne.

– Samedi 08 novembre 2025 de 11h à 12h30 Dégustation OVNI (vins bio, biodynamie ,orange…) au tarif de 40€ par personne.

– Samedi 15 novembre 2025 de 11h à 12h30 Dégustation Vins du Monde au tarif de 30€ par personne.

– Samedi 22 novembre 2025 de 11h à 12h30 Dégustation Vins du Beaujolais au tarif de 30€ par personne.

Attention, places limitées ! .

7 Rue des Artisans Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Les Sam’ Divins

German : Les Sam’ Divins

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Sam’ Divins Quetigny a été mis à jour le 2025-10-10 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès