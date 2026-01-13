Les samedis à histoires Bibliothèque Landry Rennes 31 janvier – 28 mars, certains samedis Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lectures pour les enfants jusqu’à 3 ans, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T11:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



