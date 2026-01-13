Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes 17 janvier et 21 février Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T11:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

