Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes
Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes samedi 18 avril 2026.
Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 18 avril, 10h30
Lectures pour les 0-3 ans
Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.
0-3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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