Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 18 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.

Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.

0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

