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Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes

Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes

Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Villejean

Adresse : 43, cours Kennedy 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Les samedis à histoires Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 18 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.
0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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