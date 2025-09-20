Les samedis à la ferme de Louisotte Bétaille

Lieu-dit Malmartel Bétaille Lot

Participation libre

Participation libre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-18

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15 2025-12-06

Rendez-vous à la ferme de Louisotte pour des journées conviviales café associatif le matin, ateliers participatifs l’après-midi pour petits et grands, restauration locale et bio sur place et animations musicales en soirée. Un moment de partage dans un cadre rural et chaleureux. .

Lieu-dit Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie

English :

Join us at Louisotte?s farm for a fun-filled day, with a café in the morning, participatory workshops in the afternoon for young and old, local and organic food on site, and musical entertainment in the evening

German :

Treffpunkt auf dem Bauernhof von Louisotte für gesellige Tage: Vereinscafé am Morgen, partizipative Workshops am Nachmittag für Groß und Klein, lokale und biologische Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung am Abend

Italiano :

Unitevi alla fattoria Louisotte per una giornata all’insegna del divertimento, con un caffè comunitario al mattino, laboratori partecipativi nel pomeriggio per grandi e piccini, cibo locale e biologico e musica dal vivo la sera

Espanol :

Únase a nosotros en la granja de Louisotte para pasar un día lleno de diversión, con un café comunitario por la mañana, talleres participativos por la tarde para grandes y pequeños, comida local y ecológica y música en directo por la noche

L’événement Les samedis à la ferme de Louisotte Bétaille a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Vallée de la Dordogne