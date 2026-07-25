Les Samedis A la fraîche , au Chai Doléris Route de Pau Lembeye

Informations pratiques

Lembeye

Les Samedis A la fraîche , au Chai Doléris

Route de Pau Chai Doléris Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Echappez à la chaleur et venez jouer dans la fraîcheur naturelle du Chai Doléris ! Pendant les épisodes de fortes chaleurs, la salle des voûtes du Chai conserve une température agréable de 20 à 25°C, offrant un cadre idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Au programme installez-vous autour des tables disposées dans le chai et profitez librement de nombreux jeux jeux de cartes, de société ou en bois traditionnels. Que vous soyez joueur occasionnel, stratège confirmé ou simplement en quête d’un endroit agréable pour passer un bon temps, il y aura de quoi satisfaire toutes les envies.

11h, 15h et 17h visite possible du Chai Souterrain. Découvrez l’histoire et les secrets du Chai Doléris lors d’une visite guidée.

Pour accompagner ce moment de détente, une pause rafraîchissante avec Le Madiran A la fraîche et jus de raisin. .

Route de Pau Chai Doléris Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

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English : Les Samedis A la fraîche , au Chai Doléris

L’événement Les Samedis A la fraîche , au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-07-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran