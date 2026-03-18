Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour les enfants .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs

L’événement Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère