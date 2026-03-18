Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie samedi 4 avril 2026.
Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pour les enfants .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs
L’événement Les samedis à l’écocentre Chasse aux oeufs Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère