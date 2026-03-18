Les samedis à l’écocentre Cinéma La ferme des Bertrand et auberge espagnole Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Cinéma La ferme des Bertrand et auberge espagnole

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

18h visionnage de La ferme des Bertrand , un documentaire français d’1H30

19h30 Auberge espagnole et Bocaux bistrots en libre service !

18h visionnage de La ferme des Bertrand , un documentaire français d’1H30 réalisé par Gilles Perret, sorti en 2004. Il retrace 50 ans de vie d’une ferme laitière située à Mieussy, en Haute-Savoie. Le film est un hommage à la transmission, au travail et aux valeurs paysannes, en croisant des images filmées à différentes époques.

19h30 Auberge espagnole et Bocaux bistrots en libre service ! Si vous souhaitez manger sur place, il est possible pour vous d’apporter votre nourriture et manger ensembles pour un moment convivial ou bien profiter de plats gastronomiques préparés en bocaux qu’il ne vous suffira plus qu’à réchauffer ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Les samedis à l’écocentre Cinéma La ferme des Bertrand et auberge espagnole

6pm: screening of La ferme des Bertrand , a 1H30 French documentary

7:30pm: Spanish meal and self-service bistro jars!

L’événement Les samedis à l’écocentre Cinéma La ferme des Bertrand et auberge espagnole Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère