Les samedis à l’écocentre Kasia Piano, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Un voyage sonore aux notes de piano de Ludovico Einaudi, joué par Kasia Dumas.

Un moment de détente et de lâcher-prise. A partir de 7 ans pour des besoins de silence et calme.

Venez avec de quoi vous allonger (tapis de sol) …

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

A sonic journey to the notes of Ludovico Einaudi’s piano, played by Kasia Dumas.

A moment of relaxation and letting go. For those aged 7 and over who need silence and calm.

Come with something to lie on (floor mat) …

