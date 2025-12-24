Les samedis à l’écocentre Le vivant qui se défend, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Le vivant qui se défend

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le vivant qui se défend” est un film de 90 minutes de Vincent Verzat. Il retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation. Public à ce jour de 35.000 personnes en 370 séances associatives.

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Les samedis à l’écocentre Le vivant qui se défend

Le vivant qui se défend? is a 90-minute film by Vincent Verzat. It retraces his journey between militancy and naturalism, his search for a balance between combat and contemplation. Audience to date: 35,000 people in 370 association screenings.

