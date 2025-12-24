Les samedis à l’écocentre Projection des prises de vue animalières locales., Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Projection des prises de vue animalières locales.

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’objectif de la projection est de montrer la faune filmée en caméra cachée qui déambule, vit et interagit sur le domaine de l’Ecocentre et du écohameau voisin.

Ce travail s’inscrit dans la démarche du club CPN dans un but de sensibilisation à la biodiversité sur un espace préservé.

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Les samedis à l’écocentre Projection des prises de vue animalières locales.

The aim of the screening is to show the wildlife filmed on hidden camera that roams, lives and interacts on the grounds of the Ecocentre and the neighboring ecohamlet.

This work is part of the CPN club’s approach to raising awareness of biodiversity in a preserved area.

