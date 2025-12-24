Les samedis à l’écocentre Soirée jeux, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Soirée jeux

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Soirée jeux (de société) Venez jouer en famille ou entre amis !

En plus des jeux connus, les habitués vous feront découvrir des jeux récents et passionnants. Jeux rapides, fun ou un peu tordus chacun y trouvera son bonheur !

Soirée jeux (de société) Venez jouer en famille ou entre amis !

En plus des jeux connus, les habitués vous feront découvrir des jeux récents et passionnants. Jeux rapides, fun ou un peu tordus chacun y trouvera son bonheur ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les samedis à l’écocentre Soirée jeux

Come and play with family and friends!

In addition to familiar games, our regulars will introduce you to some exciting new ones. Whether you’re looking for something fast, fun or a little twisted, there’s something for everyone!

L’événement Les samedis à l’écocentre Soirée jeux Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-12-22 par Isle-Auvézère