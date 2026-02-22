Les samedis à l’écocentre Soirée jeux Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Les samedis à l’écocentre Soirée jeux
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2026-03-07
Soirée jeux (de société) Venez jouer en famille ou entre amis !
En plus des jeux connus, les habitués vous feront découvrir des jeux récents et passionnants. Jeux rapides, fun ou un peu tordus chacun y trouvera son bonheur ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
English : Les samedis à l’écocentre Soirée jeux
Come and play with family and friends!
In addition to familiar games, our regulars will introduce you to some exciting new ones. Whether you’re looking for something fast, fun or a little twisted, there’s something for everyone!
L’événement Les samedis à l’écocentre Soirée jeux Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-02-19 par Isle-Auvézère